В Кремлі накинулись на Болгарію, яка не пустила літак із Захаровою

У Кремлі обурилися рішенням Болгарії не дозволяти проліт речниці МЗС РФ Марії Захарової на міністерську зустріч ОБСЄ до столиці Північної Македонії Скоп'є.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на російську агенцію "Интерфакс", заявив журналістам представник Кремля Дмитрій Пєсков.

"Безумовно, подібна позиція болгарської влади навряд чи може бути чимось пояснена", – сказав він.

Пєсков додав, що це рішення "не вкладається в жодні рамки", а позиція Софії "абсолютно абсурдна, можна навіть сказати, дурна".

"У зв'язку з цим хочеться звернутися до керівництва Болгарії та закликати спробувати з останніх сил зберігати тверезість в ухвалюваних рішеннях", – резюмував Пєсков.

Раніше росЗМІ повідомляли, що російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров прибув у столицю Північної Македонії на міністерську зустріч ОБСЄ через Грецію, а не Болгарію – нібито через рішення Софії не дозволяти проліт речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Раніше, коментуючи наданий дозвіл, МЗС Болгарії уточнило, що він не поширюється на інших членів делегації Лаврова, які перебувають під санкціями ЄС, і це зазначено у відповідній ноті болгарської сторони.

Як відомо, міністри закордонних справ України і чотирьох держав ЄС – Естонії, Латвії, Литви і Польщі – бойкотують зустріч у Скоп'є через присутність на ній Лаврова.