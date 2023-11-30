В Кремле набросились на Болгарию, которая не пустила самолет с Захаровой

В Кремле возмутились решением Болгарии не позволять пролетнад своей территорией пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой на министерскую встречу ОБСЕ в столицу Северной Македонии Скопье.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена", – сказал он.

Песков добавил, что это решение "не укладывается ни в какие рамки", а позиция Софии "абсолютно абсурдная, можно даже сказать, глупая".

"В связи с этим хочется обратиться к руководству Болгарии и призвать попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях", – резюмировал Песков.

РосСМИ сообщали, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии на министерскую встречу ОБСЕ через воздушное пространство Греции, а не Болгарии – якобы из-за решения Софии не разрешать пролет спикера МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее, комментируя предоставленное разрешение, МИД Болгарии уточнил, что оно не распространяется на других членов делегации Лаврова, которые находятся под санкциями ЕС, и это указано в соответствующей ноте болгарской стороны.

Как известно, министры иностранных дел Украины и четырех государств ЕС – Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – публично объявили, что бойкотируют встречу в Скопье из-за присутствия на ней Лаврова. Несколько глав дипведомств других государств также проигнорировали встречу, не объявляя о своем решении публично.