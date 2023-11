Єврокомісар обговорив з головою Мінстратегпрому оборонну співпрацю

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у четвер повідомив про зустріч із міністром стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним.

Про це Бретон написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар назвав зустріч "важливою", але не розкрив її подробиць. Українська сторона поки не повідомляла про переговори.

"ЄС має потужну оборонно-промислову базу для підтримки безпеки як ЄС, так і України – посилення співпраці є ключовим", – додав Бретон.

