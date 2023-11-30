Еврокомиссар обсудил с главой Минстратегпрома оборонное сотрудничество

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в четверг сообщил о встрече с министром стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.

Об этом Бретон написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар назвал встречу "важной", но не раскрыл ее подробностей. Украинская сторона пока не сообщала о переговорах.

"ЕС имеет мощную оборонно-промышленную базу для поддержки безопасности как ЕС, так и Украины – усиление сотрудничества является ключевым", – добавил Бретон.

Important meeting with Ukraine’s Minister for Strategic Industries @AKamyshin 🇺🇦



EU has a solid defence industrial base to support both 🇪🇺 and Ukraine’s security — strengthening cooperation is key.#ASAP #EDIRPA #EDIP pic.twitter.com/XStruQHCUg — Thierry Breton (@ThierryBreton) November 30, 2023

В Евросоюзе активно ведутся дискуссии о пересмотре оборонной политики и наращивании оборонной промышленности, прежде всего с учетом поставок Украине артиллерийских боеприпасов.

Во время выступления в Европейском оборонном агентстве в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности ЕС.

А председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил необходимость продолжения поддержки Украины и обеспечения собственной безопасности Европы.