Еврокомиссар обсудил с главой Минстратегпрома оборонное сотрудничество

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в четверг сообщил о встрече с министром стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.

Об этом Бретон написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар назвал встречу "важной", но не раскрыл ее подробностей. Украинская сторона пока не сообщала о переговорах.

"ЕС имеет мощную оборонно-промышленную базу для поддержки безопасности как ЕС, так и Украины – усиление сотрудничества является ключевым", – добавил Бретон.

Important meeting with Ukraine’s Minister for Strategic Industries @AKamyshin 🇺🇦



EU has a solid defence industrial base to support both 🇪🇺 and Ukraine’s security — strengthening cooperation is key.#ASAP #EDIRPA #EDIP pic.twitter.com/XStruQHCUg