Суд у Німеччині визнав федеральний уряд винним у порушенні кліматичного закону

Вищий адміністративний суд Німеччини в четвер, 30 листопада, визнав федеральний уряд винним у порушенні закону про протидію змінам клімату й зобов’язав його вжити негайних заходів для виправлення ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Німецькі екологічні організації Deutsche Umwelthilfe та BUND подали на уряд Німеччини до суду, звинувативши його в порушенні Закону про захист клімату, який встановлює щорічні цілі для кожного сектору щодо скорочення викидів шкідливих парникових газів.

Закон вимагає від окремих міністерств негайного виконання плану дій зі скорочення викидів, якщо якийсь сектор не досягає встановлених законом цілей, які полягають у скороченні викидів на 65% до 2030 року в порівнянні з рівнем 1990 року.

У своєму рішенні Вищий адміністративний суд ФРН постановив, що Берлін повинен ухвалити "негайну програму" зі скорочення викидів у транспортному та будівельному секторах, де у 2021 році не були досягнуті цільових показників викидів.

Тоді транспортний сектор перевищив цільовий показник викидів вуглекислого газу на 3,1 мільйона тонн, а в будівельному секторі – на 2,5 мільйона тонн.

Федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек після рішення суду заявив, що в Берліні детально вивчать рішення та його обґрунтування, щойно воно буде доступне в письмовому вигляді, а потім "розглянуть подальші кроки".

Рішення суду з’явилось у той час, коли коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца не зміг виконати свої обіцянки щодо боротьби зі зміною клімату через рішення іншого – Конституційного суду.

Раніше цього місяця він постановив, що уряд незаконно переказав 60 мільярдів євро невикористаних коштів з фондів боротьби з COVID-19 до "фонду клімату та трансформації". Це призвело до "діри" у федеральному бюджеті на 2024 рік.