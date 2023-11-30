Суд в Германии признал федеральное правительство виновным в нарушении климатического закона

Высший административный суд Германии в четверг, 30 ноября, признал федеральное правительство виновным в нарушении закона о противодействии изменениям климата и обязал его принять немедленные меры для исправления ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe и BUND подали на правительство Германии в суд, обвинив его в нарушении Закона о защите климата, который устанавливает ежегодные цели для каждого сектора по сокращению выбросов вредных парниковых газов.

Закон требует от отдельных министерств немедленного выполнения плана действий по сокращению выбросов, если какой-то сектор не достигает установленных законом целей, которые заключаются в сокращении выбросов на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

В своем решении Высший административный суд ФРГ постановил, что Берлин должен принять "немедленную программу" по сокращению выбросов в транспортном и строительном секторах, где в 2021 году не были достигнуты целевые показатели выбросов.

Тогда транспортный сектор превысил целевой показатель выбросов углекислого газа на 3,1 миллиона тонн, а в строительном секторе – на 2,5 миллиона тонн.

Федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек после решения суда заявил, что в Берлине подробно изучат решение и его обоснование, как только оно будет доступно в письменном виде, а затем "рассмотрят дальнейшие шаги".

Решение суда появилось в то время, когда коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца не смогло выполнить свои обещания по борьбе с изменением климата из-за решения другого – Конституционного суда.

Ранее в этом месяце он постановил, что правительство незаконно перевело 60 миллиардов евро неиспользованных средств из фондов борьбы с COVID-19 в "фонд климата и трансформации". Это привело к "дыре" в федеральном бюджете на 2024 год.