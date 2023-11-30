Лавров розповів про глибоку кризу ОБСЄ Мальті, яка там головуватиме

Міністр закордонних справ Сергєй Лавров у четвер зустрівся з головами МЗС Північної Македонії, яка нині головує в ОБСЄ, та Мальти, яка має взяти на себе головування у 2024 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", прозвітував російський МЗС.

У короткому повідомленні зовнішньополітичне відомство РФ сказало, що Лавров підкреслив необхідність "відновити взаємоповажний і рівноправний діалог", аби ОБСЄ вийшла з "нинішньої глибокої кризи".

Фото: МЗС Росії

Ані голова північномакедонського МЗС Буяр Османі, ані його мальтійський колега Ієн Борг про зустріч із Лавровим не повідомляли.

Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році через спротив Москви кандидатурі Естонії. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.

Як повідомлялось, зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі у столиці Північної Македонії Скоп’є через присутність Сергєя Лаврова проігнорували міністри 13 з 31 члена Північноатлантичного Альянсу.

Окремо із Лавровим очікувано зустрілись угорський міністр Петер Сійярто, який закликав припинити постачати Україні зброю, а також глава МЗС Австрії Шалленберг, який провів зустріч на прохання ОБСЄ" та закликав "не боятися діалогу".

Деталі читайте у статті: ОБСЄ не осідлала Лаврова: як спроба "прогнутися" під топдипломата РФ лише поглибила проблеми.