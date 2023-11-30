Лавров рассказал о глубоком кризисе ОБСЕ Мальте, которая там будет председательствовать

Министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг встретился с главами МИД Северной Македонии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, и Мальты, которая должна взять на себя председательство в 2024 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", отчитался российский МИД.

В коротком сообщении внешнеполитическое ведомство РФ сказало, что Лавров подчеркнул необходимость "восстановить взаимоуважительный и равноправный диалог", чтобы ОБСЕ вышла из "нынешнего глубокого кризиса".

ФОТО: МИД РОССИИ

Ни глава северомакедонского МИД Буяр Османи, ни его мальтийский коллега Иен Борг о встрече с Лавровым не сообщали.

Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году из-за сопротивления Москвы кандидатуре Эстонии. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

Как сообщалось, встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в столице Северной Македонии Скопье из-за присутствия Сергея Лаврова проигнорировали министры 13 из 31 члена Североатлантического Альянса.

В то же время отдельно с Лавровым ожидаемо встретились венгерский министр Петер Сийярто, который призвал прекратить поставлять Украине оружие, а также глава МИД Австрии Шалленберг, который провел встречу по просьбе ОБСЕ и призвал "не бояться диалога".

Детали читайте в статье: ОБСЕ не оседлала Лаврова: как попытка "прогнуться" под топ-дипломата РФ лишь усугубила проблемы.