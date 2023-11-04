Умєров наголосив Остіну, що Україна потребує більше боєприпасів

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін провели щотижневу телефонну розмову.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив очільник українського Міноборони.

За його словами, він наголосив американському колезі на поточних потребах Києва, а саме – більшій кількості боєприпасів для українських воїнів.

Посадовець заявив, що сторони обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього. Умєров також подякував Остіну за за новий пакет військової допомоги Україні.

"Вдячний за постійну та непохитну підтримку", – резюмував він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати у п'ятницю оголосили про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів.

До пакета, як і очікувалось, увійшли додаткові боєприпаси систем NASAMS і HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

Адміністрація Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів. Попередній такий пакет Штати оголошували минулого тижня на суму 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Але новий спікер Палати представників Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.