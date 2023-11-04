Умеров подчеркнул Остину, что Украине нужно больше боеприпасов

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин провели еженедельный телефонный разговор.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил глава украинского Минобороны.

По его словам, он отметил американскому коллеге текущие потребности Киева, а именно – большее количество боеприпасов для украинских воинов.

Чиновник заявил, что стороны обсудили последние обновления на фронте и состояние подготовки Сил обороны будущего. Умеров также поблагодарил Остина за за новый пакет военной помощи Украине.

"Благодарен за постоянную и непоколебимую поддержку", – резюмировал он.

Напомним, что Соединенные Штаты в пятницу объявили об отправке в Украину очередного пакета военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.

В пакет, как и ожидалось, вошли дополнительные боеприпасы систем NASAMS и HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Администрация Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов. Последний такой пакет Штаты объявляли на прошлой неделе на сумму 150 миллионов евро.

Напомним, Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Но новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно.