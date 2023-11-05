Литва подготовит еще 450 офицеров для охраны границы с Беларусью

Государственная служба пограничной охраны Литвы (VSAT) в течение следующих двух лет подготовит дополнительных офицеров для несения службы на участке границы с Беларусью.

Об этом рассказал председатель VSAT Рустам Любаевас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство BNS.

Во время заседания комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны председатель пограничной службы объявил, что в 2024-2025 годах она подготовит около 450 дополнительных офицеров, "которые будут предназначены для охраны границы с Беларусью".

"Мы хотим усилить охрану границы", – подчеркнул Любаевас, добавив, что подготовка предусматривает трехмесячный вводный курс перед непосредственным обучением.

Для Государственной службы пограничной охраны Литвы речь идет о существенном расширении, поскольку сейчас в ней задействованы около 4300 работников – как гражданских, так и военных.

Граница Литвы с Беларусью также является внешней границей Европейского Союза. С 2021 года она сталкивается с потоком нелегальной миграции, которую, по словам литовских чиновников, организует белорусский режим.

За более чем два года литовские пограничники предотвратили незаконный въезд в страну 21 500 мигрантов из Беларуси. Некоторые из них пытались пересечь границу несколько раз.

В конце октября в издании "Вечерний Минск" была опубликована статья со словами первого заместителя секретаря белорусского Совета безопасности Павла Муравейко о том, что Беларусь "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

После этого в МИД Литвы выразили протест временному поверенному в делах Беларуси Ярославу Хмелю.