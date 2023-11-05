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У Туреччині затримали злочинця зі Швеції, за якого США обіцяли до 5 млн доларів 

Неділя, 5 листопада 2023, 19:52

У Туреччині затримали громадянина Швеції Максиміліана Рівкіна, який був у міжнародному розшуку і за інформацію про якого США обіцяли 5 млн доларів.

Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

США оголосили Рівкіна у розшук у липні 2023 року, обіцяючи за інформацію, яка допоможе затримати його, до 5 млн доларів. Після цього його оголосила у розшук і шведська поліція. 

Рівкін опинився у фокусі уваги ФБР ще у 2018 році завдяки нібито месенджеру-пастці Anom, створеному самою спецслужбою, щоб заманювати туди людей з кримінального світу і так стежити за ними.  

У суді в швведському місті Еребру чоловіка судять заочно за серйозні злочини, пов’язані з наркоторгівлею. Серед іншого, Рівкіна підозрюють у контрабанді наркотиків у великих обсягах.

Увечері 4 листопада міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що Рівкіна та ще кількох осіб затримали під час рейду у Стамбулі. 

За словами міністра, Максиміліан Рівкін раніше зумів отримати турецьке громадянство за допомогою підробленого болгарського паспорта. 

Туреччина вже почала процедуру позбавлення його громадянства. 

Нагадаємо, у жовтні прем’єр Швеції Ульф Крістерссон збирав засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп. 

З протистоянням таких банд пов'язують серію вибухів у житлових кварталах різних шведських міст. 

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Швеція кримінал