В Турции задержали преступника из Швеции, за которого США обещали до 5 млн долларов

В Турции задержали гражданина Швеции Максимилиана Ривкина, который был в международном розыске и за информацию о котором США обещали 5 млн долларов.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

США объявили Ривкина в розыск в июле 2023 года, обещая за информацию, которая поможет задержать его, до 5 млн долларов. После этого его объявила в розыск и шведская полиция.

Ривкин оказался в фокусе внимания ФБР еще в 2018 году благодаря якобы мессенджеру-ловушке Anom, созданному самой спецслужбой, чтобы заманивать туда людей из криминального мира и так следить за ними.

В суде в шведском городе Эребру мужчину судят заочно за серьезные преступления, связанные с наркоторговлей. Среди прочего, Ривкина подозревают в контрабанде наркотиков в больших объемах.

Вечером 4 ноября министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что Ривкина и еще нескольких человек задержали во время рейда в Стамбуле.

По словам министра, Максимилиан Ривкин ранее сумел получить турецкое гражданство с помощью поддельного болгарского паспорта.

Турция уже начала процедуру лишения его гражданства.

Напомним, в октябре премьер Швеции Ульф Кристерссон собирал заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.

С противостоянием таких банд связывают серию взрывов в жилых кварталах разных шведских городов.