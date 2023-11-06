Стефанішина: Незадоволеність Угорщини щодо нацменшин має виключно політичні підстави

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про діалог з Угорщиною і Румунією з приводу прав нацменшин і пов’язані з цим проблеми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю ERR.

Віцепрем’єрка розповіла про роботу уряду у контексті виконання рекомендації Єврокомісії щодо зміни закону про нацменшини.

"Ми ухвалили велику програму, розраховану на 10 років, яка стосується всіх регіонів і всього обсягу прав національних меншин. Проте Угорщина продовжує висловлювати незадоволеність, яка, на мою думку, має виключно політичні підстави", – зазначила Стефанішина.

Однак, за її словами, діалог продовжується, українська делегація їздила до Будапешта і досягнуто певних домовленостей.

"Ми ці домовленості реалізуємо з точки зору очікувань угорської сторони, вони стосуються освітнього процесу для нацменшин. З Румунією в нас, до речі, триває дуже продуктивний діалог з цього питання", – розповіла віцепрем’єрка.

За її словами, минулого тижня всі організації нацменшин України, включно з однією з організацій угорської національної меншини, надіслали звернення до європейських інституцій, у якому наголосили на своїй єдності та висловили впевненість, що рішення для всіх питань буде знайдене.

"До цього звернення не приєдналися представники кількох організацій угорської національної меншини, які орієнтуються на уряд Угорщини. Для нас це дуже важка ситуація. З одного боку, ми намагаємося вести діалог, а з іншого боку ми бачимо цілеспрямовані загрози єдності нашої країни і цілеспрямовані спроби розколоти державу та її громадян", – зазначила Стефанішина.

Раніше Ольга Стефанішина заявила, що є деякі недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу і знецінити зусилля України в питанні європейської інтеграції.

За даними агентства Reuters, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови. Ці умови, ймовірно, можуть бути пов'язані із боротьбою з хабарництвом та правами меншин, причому останнє питання порушила Угорщина.