Стефанишина: Недовольство Венгрии в вопросе нацменьшинств имеет исключительно политические основания

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о диалоге с Венгрией и Румынией по поводу прав нацменьшинств и связанных с этим проблемах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью ERR.

Вице-премьер рассказала о работе правительства в контексте выполнения рекомендации Еврокомиссии по изменению закона о нацменьшинствах.

"Мы приняли большую программу, рассчитанную на 10 лет, которая касается всех регионов и всего объема прав национальных меньшинств. Однако Венгрия продолжает выражать недовольство, которое, по моему мнению, имеет исключительно политические основания", – отметила Стефанишина.

Однако, по ее словам, диалог продолжается, украинская делегация ездила в Будапешт и определенные договоренности достигнуты.

"Мы эти договоренности реализуем с точки зрения ожиданий венгерской стороны, они касаются образовательного процесса для нацменьшинств. С Румынией у нас, кстати, продолжается очень продуктивный диалог по этому вопросу", – рассказала вице-премьер.

По ее словам, на прошлой неделе все организации нацменьшинств Украины, включая одну из организаций венгерского национального меньшинства, направили обращение к европейским институтам, в котором отметили свое единство и выразили уверенность, что решение для всех вопросов будет найдено.

"К этому обращению не присоединились представители нескольких организаций венгерского национального меньшинства, которые ориентируются на правительство Венгрии. Для нас это очень тяжелая ситуация. С одной стороны, мы пытаемся вести диалог, а с другой стороны, мы видим целенаправленные угрозы единству нашей страны и целенаправленные попытки расколоть государство и его граждан", – отметила Стефанишина.

Ранее Ольга Стефанишина заявила, что есть некоторые недружественные страны, которые пытаются преуменьшить оценку прогресса и обесценить усилия Украины в вопросе европейской интеграции.

По данным агентства Reuters, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия. Эти условия, вероятно, могут быть связаны с борьбой со взяточничеством и правами меньшинств, причем последний вопрос подняла Венгрия.