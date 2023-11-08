Армія США потребує $3 млрд на виробництво 155-мм боєприпасів

Армії США необхідно, щоб Конгрес схвалив виділення 3,1 мільярда доларів на закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів та розширення їхнього виробництва.

Як пише "Європейська правда", про це заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш, повідомляє Reuters.

За словами представника армії США, це потрібно, щоб швидко замінити запаси, виснажені поставками в Україну та Ізраїль.

Він зазначив, що додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом як частина запиту президента США Джо Байдена на 106 млрд доларів, піде на модернізацію або будівництво підприємств по виробництву 155-мм артснарядів у багатьох штатах.

"Фінансування дозволить розширити виробничі лінії, зміцнити американську економіку та створити нові робочі місця", – сказав Буш.

Помічник міністра оборони США вказав, що з 3,1 млрд доларів, виділених на 155-мм боєприпаси, близько половини піде на посилення промислових потужностей, а решта – на закупівлю снарядів.

Буш додав, що інша частина додаткового запиту Байдена на 106 млрд доларів, окрім 3,1 млрд доларів, виділених на 155-мм артснаряди, піде на фінансування розширення виробництва інших боєприпасів, зокрема на збільшення річного обсягу виробництва ракет для систем ППО Patriot з 550 до 650 одиниць.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Київ потребує більше боєприпасів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати у п'ятницю оголосили про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів.

До пакета, як і очікувалось, увійшли додаткові боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

Адміністрація Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів. Попередній такий пакет Штати оголошували минулого тижня на суму 150 мільйонів доларів.