Армия США нуждается в $3 млрд на производство 155-мм боеприпасов

Армии США необходимо, чтобы Конгресс одобрил выделение 3,1 миллиарда долларов на закупку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и расширение их производства.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш, сообщает Reuters.

По словам представителя армии США, это нужно, чтобы быстро заменить запасы, истощенные поставками в Украину и Израиль.

Он отметил, что дополнительное финансирование, которое сейчас рассматривается Конгрессом как часть запроса президента США Джо Байдена на 106 млрд долларов, пойдет на модернизацию или строительство предприятий по производству 155-мм артснарядов во многих штатах.

"Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику и создать новые рабочие места", – сказал Буш.

Помощник министра обороны США указал, что из 3,1 млрд долларов, выделенных на 155-мм боеприпасы, около половины пойдет на усиление промышленных мощностей, а остальное – на закупку снарядов.

Буш добавил, что остальная часть дополнительного запроса Байдена на 106 млрд долларов, кроме 3,1 млрд долларов, выделенных на 155-мм артснаряды, пойдет на финансирование расширения производства других боеприпасов, в частности на увеличение годового объема производства ракет для систем ПВО Patriot с 550 до 650 единиц.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил своему американскому коллеге Ллойду Остину, что Киев нуждается в большем количестве боеприпасов.

Напомним, что Соединенные Штаты в пятницу объявили об отправке в Украину очередного пакета военной помощи на сумму 125 млн долларов.

В пакет, как и ожидалось, вошли дополнительные боеприпасы систем NASAMS и HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

У администрации Байдена все еще есть около 5 млрд долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов. Последний такой пакет Штаты объявляли на прошлой неделе на сумму 150 млн долларов.