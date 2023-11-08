Уряд Нідерландів потрапив під критику за постачання запчастин до F-35 Ізраїлю

Викриття того, що Нідерланди продовжують відправляти запчастини для винищувачів F-35 до Ізраїлю після початку ізраїльсько-палестинської війни, незважаючи на попередження Міністерства закордонних справ, поставило уряд у скрутне становище, а законодавці і науковці засудили цей крок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Згідно з джерелами в міністерстві, міністерка закордонних справ Ханке Бруїнс Слот і міністерка зовнішньої торгівлі Лізі Шрайнемахер були поінформовані про ізраїльське замовлення запчастин для винищувачів F-35 в середині жовтня, незабаром після смертоносних атак ХАМАС, показало розслідування, проведене NRC і опубліковане у вівторок.

Незважаючи на застереження посадовців МЗС щодо постачання запчастин до Ізраїлю, посилаючись на можливі "серйозні порушення гуманітарного права війни", особливо в секторі Гази, обидві міністерки проігнорували ці застереження і дали дозвіл на експорт.

Даючи дозвіл на експорт, Нідерланди хотіли зберегти добрі відносини як з Ізраїлем, так і зі США, оскільки останні розраховують на те, що країна виконає свою роль як центр постачання запчастин для F-35. У Нідерландах розташований один з трьох світових центрів розподілу запчастин для F-35 у місті Венсдрехт.

У відповідь на запитання NRC Міністерство закордонних справ заявило, що кабінет міністрів обговорює питання про те, чи піддавати "конкретні поставки" в рамках програми F-35 "додатковому контролю".

Під час цих додаткових перевірок будуть розглядати як "право Ізраїлю на самооборону", так і "ризик порушень міжнародного гуманітарного права", додали у відомстві.

Ці викриття викликали обурення нідерландських законодавців і професорів права.

"Незважаючи на попередження, (уряд) все ще постачає частини (винищувачів) до Ізраїлю, оскільки "боїться зашкодити" відносинам з Ізраїлем і США. Неймовірно", – заявив депутат-соціаліст Яспер ван Дейк, запитуючи, чому про "додаткові заходи контролю" було оголошено лише після того, як це питання висвітлили ЗМІ.

Тим часом Лісбет Зегвельд, професорка міжнародного права Амстердамського університету, прямо звинуватила нідерландський уряд у сприянні воєнним злочинам.

"Нідерланди повинні припустити, що все, що поставляється, буде використовуватися для непропорційних авіаударів, не роблячи різниці між цивільними особами і бойовиками ХАМАС. Нідерланди свідомо сприяють воєнним злочинам", – сказала вона в інтерв'ю NRC.

Ситуація на Близькому Сході глибоко розколола нідерландський політичний ландшафт.

У той час як консервативні і праві партії майже одностайно підтримують Ізраїль і його право на самооборону, прогресивні і ліві партії роблять більший акцент на широкомасштабних порушеннях прав людини, скоєних Ізраїлем проти сектора Гази, включаючи гуманітарну блокаду поставок продовольства, води і медикаментів на цю територію, а також широкомасштабну кампанію бомбардувань, що призвела до значних втрат серед цивільного населення.

Станом на 6 листопада кількість жертв серед цивільного населення в Газі перевищила 10 000, а Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав сектор "кладовищем для дітей".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розкритикував удари Ізраїлю по Газі, заявивши, що вони "більше не є пропорційними".

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.