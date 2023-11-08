Правительство Нидерландов попало под критику за поставки запчастей к F-35 Израилю

Разоблачение того, что Нидерланды продолжают отправлять запчасти для истребителей F-35 в Израиль после начала израильско-палестинской войны, несмотря на предупреждение Министерства иностранных дел, поставило правительство в затруднительное положение, а законодатели и ученые осудили этот шаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Согласно источникам в министерстве, министр иностранных дел Ханке Бруинс Слот и министр внешней торговли Лизе Шрайнемахер были проинформированы об израильском заказе запчастей для истребителей F-35 в середине октября, вскоре после смертоносных атак ХАМАС, показало расследование, проведенное NRC и опубликованное во вторник.

Несмотря на предостережения должностных лиц МИД относительно поставок запчастей в Израиль, ссылаясь на возможные "серьезные нарушения гуманитарного права войны", особенно в секторе Газа, оба министра проигнорировали эти предостережения и дали разрешение на экспорт.

Давая разрешение на экспорт, Нидерланды хотели сохранить хорошие отношения как с Израилем, так и с США, поскольку последние рассчитывают на то, что страна выполнит свою роль как центр поставки запчастей для F-35. В Нидерландах расположен один из трех мировых центров распределения запчастей для F-35 в городе Венсдрехт.

В ответ на вопрос NRC Министерство иностранных дел заявило, что кабинет министров обсуждает вопрос о том, подвергать ли "конкретные поставки" в рамках программы F-35 "дополнительному контролю".

Во время этих дополнительных проверок будут рассматриваться как "право Израиля на самооборону", так и "риск нарушений международного гуманитарного права", добавили в ведомстве.

Эти разоблачения вызвали возмущение нидерландских законодателей и профессоров права.

"Несмотря на предупреждения, (правительство) все еще поставляет части (истребителей) в Израиль, поскольку "боится повредить" отношения с Израилем и США. Невероятно", – заявил депутат-социалист Яспер ван Дейк, спрашивая, почему о "дополнительных мерах контроля" было объявлено только после того, как этот вопрос осветили СМИ.

Между тем Лисбет Зегвельд, профессор международного права Амстердамского университета, более-менее прямо обвинила нидерландское правительство в содействии военным преступлениям.

"Нидерланды должны предположить, что все поставляемое будет использоваться для непропорциональных авиаударов, не делая разницы между гражданскими лицами и боевиками ХАМАС. Нидерланды сознательно способствуют военным преступлениям", – сказала она в интервью NRC.

Ситуация на Ближнем Востоке глубоко расколола нидерландский политический ландшафт.

В то время как консервативные и правые партии почти единодушно поддерживают Израиль и его право на самооборону, прогрессивные и левые партии делают больший акцент на широкомасштабных нарушениях прав человека, совершенных Израилем против сектора Газа, включая гуманитарную блокаду поставок продовольствия, воды и медикаментов на эту территорию, а также широкомасштабную кампанию бомбардировок, приведшую к значительным потерям среди гражданского населения.

По состоянию на 6 ноября количество жертв среди гражданского населения в Газе превысило 10 000, а Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал сектор "кладбищем для детей".

Напомним, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо раскритиковал удары Израиля по Газе, заявив, что они "больше не являются пропорциональными".

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.