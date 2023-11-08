G7 засудила передачу північнокорейських озброєнь Росії

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) в середу "рішуче засудили" передачу північнокорейських озброєнь Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Японії, яка головує у "Групі семи" у 2023 році.

"Міністри закордонних справ G7 рішуче засудили неодноразові запуски балістичних ракет Північною Кореєю, а також передачу зброї з Північної Кореї до Росії, які прямо порушують відповідні резолюції Радбезу ООН", – йдеться в заяві МЗС Японії.

Північна Корея надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні з Україною, а натомість Пхеньян, схоже, отримав консультації щодо супутникових технологій, заявив раніше цього місяця південнокорейський законодавець.

Лідери країн, Кім Чен Ин і Владімір Путін, провели саміт у вересні на далекому сході Росії, після чого Сполучені Штати заявили, що Пхеньян почав надавати Москві зброю.

На зустрічі G7 також обговорювали, як найкраще взаємодіяти з Китаєм.

Міністри закордонних справ "ще раз підтвердили, що вони визнають важливість відвертої взаємодії з Китаєм і висловлення наших занепокоєнь безпосередньо йому, визнаючи необхідність спільної роботи з Китаєм над глобальними викликами, а також над сферами, що становлять спільний інтерес".

Європейська служба зовнішньої дії минулої п’ятниці зі стурбованістю відреагувала на численні свідчення того, що Північна Корея передала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів, а також інше військове обладнання для продовження агресії проти України.

У жовтні Білий дім заявив, що режим північнокорейського диктатора Кім Чен Ина надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.