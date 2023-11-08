G7 осудила передачу северокорейских вооружений России

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) в среду "решительно осудили" передачу северокорейских вооружений России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Японии, которая председательствует в "Группе семи" в 2023 году.

"Министры иностранных дел G7 решительно осудили неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей, а также передачу оружия из Северной Кореи в Россию, которые прямо нарушают соответствующие резолюции Совбеза ООН", – говорится в заявлении МИД Японии.

Северная Корея предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне с Украиной, а взамен Пхеньян, похоже, получил консультации по спутниковым технологиям, заявил ранее в этом месяце южнокорейский законодатель.

Лидеры стран, Ким Чен Ын и Владимир Путин, провели саммит в сентябре на дальнем востоке России, после чего Соединенные Штаты заявили, что Пхеньян начал предоставлять Москве оружие.

На встрече G7 также обсуждалось, как лучше всего взаимодействовать с Китаем.

Министры иностранных дел "еще раз подтвердили, что они признают важность откровенного взаимодействия с Китаем и выражения наших беспокойств непосредственно ему, признавая необходимость совместной работы с Китаем над глобальными вызовами, а также над сферами, представляющими общий интерес".

Европейская служба внешних действий в прошлую пятницу с обеспокоенностью отреагировала на многочисленные свидетельства того, что Северная Корея передала России сотни тысяч артиллерийских снарядов, а также другое военное оборудование для продолжения агрессии против Украины.

В октябре Белый дом заявил, что режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов России.