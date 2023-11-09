Косово хочет создать институт по преступлениям Сербии в 1998-1999 годах

Косово намерено создать институт для документирования преступлений Сербии против своего населения во время войны 1998-1999 годов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил премьер-министр Альбин Курти, сообщает AP.

По его словам, институт будет документировать военные преступления, чтобы "трагическая история косовских албанцев, пострадавших от рук преступной Сербии, стала более известной".

"Раны все еще свежи", – сказал Курти, добавив, что более 1600 тел до сих пор считаются пропавшими без вести. Он обвинил Белград в том, что тот хоронил людей в безымянных могилах и отказывается сообщить, где они.

Война между Сербией и Косовом унесла жизни более 10 тысяч человек, преимущественно косовских албанцев, которые подверглись этническим чисткам. Она закончилась в 1999 году после 78-дневной операции НАТО, которая заставила сербские войска выйти из тогда еще автономного края бывшей Югославии.

Косово в 2008 году провозгласило независимость, которую Белград до сих пор отказывается признать. Спустя 14 лет после окончания войны напряженность в отношениях между Косовом и Сербией остается высокой, что вызывает опасения западных государств относительно нового конфликта на фоне войны РФ против Украины.

Переговоры о нормализации отношений между Косовом и Сербией, происходящие при содействии Евросоюза, не достигли прогресса, особенно после сентябрьской перестрелки между сербскими боевиками и косовской полицией, которая унесла жизни четырех человек и привела к эскалации напряженности в регионе.

Ранее спецпредставитель Европейского Союза на Западных Балканах Мирослав Лайчак совершил двухдневный визит в частично признанное Косово, чтобы обсудить с его руководством дальнейшие шаги в переговорах с Сербией о нормализации отношений.

Во время визита в страны Западных Балкан на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Косово создать ассоциацию городов с сербским большинством и призвала Сербию к "фактическому признанию" независимости этой страны.

Напомним, Приштина и Белград 27 февраля заключили в Северной Македонии Охридское соглашение, которое хоть прямо и не требует от Сербии признать независимость Косова, однако не позволяет ей выступать против его вступления в международные организации, такие как НАТО, ЕС или Совет Европы.

Соглашение также требует от Белграда признать косовские национальные символы, паспорта, дипломы и автомобильные регистрационные знаки. Косово же должно обеспечить надлежащий уровень самоуправления для этнических сербов в Косове.

По данным СМИ, во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ЕС Сербия и Косово сделали "существенные шаги" к созданию Ассоциации сербских муниципалитетов, хотя финального согласия еще нет.