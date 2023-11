Посол ЄС несподівано прибув у Косово, аби сприяти нормалізації між нею й Сербією

Спецпредставник Європейського Союзу на Західних Балканах Мирослав Лайчак у понеділок розпочав несподіваний дводенний візит до частково визнаного Косова, щоб обговорити з його керівництвом подальші кроки в переговорах з Сербією про нормалізацію відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації AP.

У межах візиту Лайчак зустрівся з віце-прем'єром Косова Бесніком Біслімі, який є головним переговірником від країни із Сербією за посередництва ЄС. Також відомо, що посол ЄС мав зустрітись із косовським прем'єром Альбіном Курті та лідерами опозиції.

Had a very productive day in Kosovo today with good exchanges on latest developments in the EU-facilitated Dialogue and the way ahead. Grateful to all my interlocutors for their active role and support. pic.twitter.com/Jc0KWPmbTW