Посол ЄС несподівано прибув у Косово, аби сприяти нормалізації між нею й Сербією

Спецпредставник Європейського Союзу на Західних Балканах Мирослав Лайчак у понеділок розпочав несподіваний дводенний візит до частково визнаного Косова, щоб обговорити з його керівництвом подальші кроки в переговорах з Сербією про нормалізацію відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації AP.

У межах візиту Лайчак зустрівся з віце-прем'єром Косова Бесніком Біслімі, який є головним переговірником від країни із Сербією за посередництва ЄС. Також відомо, що посол ЄС мав зустрітись із косовським прем'єром Альбіном Курті та лідерами опозиції.

Had a very productive day in Kosovo today with good exchanges on latest developments in the EU-facilitated Dialogue and the way ahead. Grateful to all my interlocutors for their active role and support. pic.twitter.com/Jc0KWPmbTW November 7, 2023

Під час візиту до країн Західних Балкан минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Косово створити асоціацію міст із сербською більшістю й закликала Сербію до "фактичного визнання" незалежності цієї країни.

Нагадаємо, Приштина та Белград 27 лютого уклали у Північній Македонії Охридську угоду, яка хоч прямо і не вимагає від Сербії визнати незалежність Косова, проте не дозволяє їй виступати проти його вступу до міжнародних організацій, таких як НАТО, ЄС або Рада Європи.

Угода також вимагає від Белграда визнати косовські національні символи, паспорти, дипломи та автомобільні реєстраційні знаки. Натомість Косово має забезпечити належний рівень самоврядування для етнічних сербів у Косові.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Брюсселі за посередництва ЄС Сербія та Косово зробили "суттєві кроки" до створення Асоціації сербських муніципалітетів, хоча фінальної згоди ще немає.