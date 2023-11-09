Во Франции недовольны, как в ЕС борются с антисемитизмом

Министр Франции по делам Евросоюза Лоранс Бун заявила, что 13 стран-членов ЕС не приняли национальные планы борьбы с антисемитизмом, что они обязались сделать до конца 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Как заявили в офисе министра, меньшинство стран-членов ЕС, которые не называют, даже не регистрируют антисемитские действия как таковые и не отличают их от других видов правонарушений, несмотря на то, что стратегия ЕС осуждает "непоследовательную" регистрацию инцидентов.

Это происходит, в частности, потому, отметили в офисе Бун, что страны-члены ЕС используют различные методологии, и поэтому данные по антисемитским действиям нельзя сравнить.

Министр подтвердила, что из-за низкого уровня имплементации национальных стратегий по этому вопросу она будет оказывать дипломатическое давление на Еврокомиссию, чтобы выяснить позиции ЕС.

"У Еврокомиссии есть моральный долг обратиться к государствам-членам с просьбой мобилизоваться в вопросе антисемитизма в свете событий последнего месяца", – добавила Бун.

Принятая в 2021 году первая в истории стратегия ЕС по борьбе с антисемитизмом и содействию жизни евреев, которая не является юридически обязывающей, определяет несколько реформ, которые помогут государствам-членам усилить свою борьбу и "взять на себя обязательства относительно будущего, свободного от антисемитизма в ЕС и за его пределами".

Ранее сообщалось, что французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоит Россия.

Перед этим Еврокомиссия заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе.

В субботу, 4 ноября, во французском городе Лион совершили нападение на женщину еврейского вероисповедания с ножом, предположительно, на почве антисемитизма.