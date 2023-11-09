Госдеп: РФ финансирует антиукраинскую дезинформационную кампанию в Латинской Америке

Россия финансирует длительную, хорошо оплачиваемую дезинформационную кампанию, в частности против Украины в Латинской Америке.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил Государственный департамент Соединенных Штатов.

В заявлении говорится, что конечной целью Кремля является отмывание своей пропаганды и дезинформации через местные СМИ способом, который будет органично восприниматься латиноамериканской аудиторией, чтобы подорвать поддержку Украины, а также распространять антиамериканские и антинатовские настроения.

Ведомство отмечает, что РФ планирует использовать развитые медиаконтакты в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае, среди других стран Латинской Америки, для проведения кампании информационных манипуляций.

В качестве примера Госдеп указывает на то, что такие фирмы, как Агентство социального проектирования (АСП), Институт развития интернета и "Структура" координировали разработку кампании информационных манипуляций, направленной на Латинскую Америку, которая имеет целью продвижение стратегических интересов РФ в регионе путем открытого и скрытого сотрудничества с местными СМИ и влиятельными лицами для распространения дезинформации и пропаганды.

"Это фирмы, оказывающие "влияние за вознаграждение", с мощными техническими возможностями, опытом эксплуатации открытых информационных сред, а также историей распространения дезинформации и пропаганды для достижения целей России в сфере внешнего влияния", – говорится в заявлении.

В Госдепе указали, что Москва распространяет оригинальные истории или усиливает уже существующий популярный или раскалывающий дискурс, используя сеть государственных СМИ, прокси-серверов и субъектов влияния в соцсетях, а затем интенсифицирует этот контент для дальнейшего проникновения в западную информационную среду.

"Темы операций прежде всего сосредоточены на попытках убедить латиноамериканскую аудиторию в том, что война РФ против Украины является справедливой и что они могут объединиться с Россией для победы над неоколониализмом", – отмечается в заявлении.

Ранее США обнародовали отчет американской разведки, направленный в более 100 стран, в котором говорится о том, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общественности в честность демократических выборов во всем мире.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на брифинге для журналистов перед публикацией отчета на условиях анонимности заявил, что РФ, вероятно, продолжит осуществлять операции влияния после успеха в распространении дезинформации о президентских выборах 2020-го и пандемии COVID-19.

Он добавил, что отчет передали более 100 посольствам США в Америке, Европе, Азии и Африке для распространения среди правительств принимающих стран. Кроме того, Вашингтон провел брифинг для правительств этих стран и поделился оценкой действий РФ.

В прошлом году в Госдепе США со ссылкой на данные американской разведки заявили, что Россия тайно потратила более 300 миллионов долларов с 2014 года, чтобы попытаться повлиять на политиков и других официальных лиц в более чем двух десятках стран.