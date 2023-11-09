Глава МВД Британии обвинила полицию Лондона в симпатии к пропалестинским митингующим

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман обвинила полицию Лондона в том, что она более снисходительно относится к пропалестинским демонстрантам, чем к другим группам, углубляя политическую вражду, вызванную войной между Израилем и ХАМАС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В крайне необычном нападении на полицию министр внутренних дел Суэлла Браверман заявила, что лондонская столичная полиция игнорирует нарушения закона "пропалестинскими толпами". Она назвала демонстрации, призывающих к прекращению огня в Газе, "маршами ненависти".

Пропалестинские протесты проходят в Лондоне и других британских городах каждые выходные, с тех пор как более месяца назад началась война. Правительство раскритиковало организаторов за то, что они запланировали марш на субботу, в день годовщины окончания Первой мировой войны, когда многие британцы делают паузу, чтобы помянуть жертв войны.

Премьер-министр Риши Сунак раскритиковал запланированные протесты в дни памяти как "провокационные и неуважительные". Но после вызова начальника полиции Марка Роули на переговоры в среду, Сунак заявил, что правительство поддерживает право на мирный протест". "И испытанием этой свободы является то, сможет ли наша преданность ей пережить дискомфорт и разочарование тех, кто стремится ею воспользоваться, даже если мы с ними не согласны", – сказал он.

Казалось, что на этом спор закончился, но Браверман резко обострила его статьей в четверговом выпуске лондонской газеты Times. Она обвинила полицию в том, что она действует более снисходительно по отношению к пропалестинским демонстрантам и сторонникам движения Black Lives Matter, чем к правым протестующим или футбольным хулиганам.

Браверман сказала, что "существует мнение, что старшие офицеры полиции играют в фаворитов, когда дело доходит до протестующих", и назвала демонстрации с призывами к прекращению огня в Газе "утверждением первенства определенными группами", в частности исламскими экстремистами.

"Террористов превозносят, Израиль демонизируют как нацистов, а евреям угрожают дальнейшими массовыми убийствами", – сказала она.

Полиция сообщает, что с 7 октября по всему Лондону произошло почти 200 арестов, связанных с конфликтом, в том числе 98 по подозрению в антисемитских преступлениях и 21 за предполагаемые антимусульманские преступления.

Протесты могут быть запрещены в Британии только в случае, если существует риск серьезных беспорядков. Полиция заявила, что этот порог не был достигнут, хотя она обеспокоена тем, что могут появиться "группы, намеревающиеся разжечь беспорядки", в том числе ультраправые активисты.

Пресс-секретарь оппозиционной Лейбористской партии Иветт Купер заявила, что Браверман "намеренно подрывает уважение к полиции" и "стремится создать раскол".

"Она намеренно разжигает напряженность в обществе самым опасным из возможных способов", – заявила Купер в Палате общин.

Браверман является противоречивой фигурой, которая стала фаворитом популистского авторитарного крыла партии, выступая за все более жесткие ограничения миграции и войну против защиты прав человека, либеральных социальных ценностей.

Критики говорят, что Браверман пытается позиционировать себя для борьбы за лидерство в партии, которая может произойти, если консерваторы потеряют власть на выборах, которые ожидаются в следующем году. Опросы общественного мнения в течение нескольких месяцев показывают, что партия отстает от лейбористов на 15-20 пунктов.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании подготовило законодательные изменения, которые предлагают охватить определением экстремизма всех, кто "подрывает" институты страны и ее ценности.

Информация о планах британского правительства расширить определение экстремизма появилась на фоне ряда пропалестинских демонстраций в Лондоне.