У Швеції поліція здійснила масштабний рейд до школи через тривогу, що виявилась хибною

У шведському місті Вестерос біля Стокгольма значні сили поліції пів дня обшуковували школу через неправдиве повідомлення про нібито озброєного зловмисника.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Близько 12:30 поліція отримала повідомлення про те, що до одного з навчальних комплексів у Вестеросі нібито зайшла озброєна людина. У цій будівлі розташовані приватна початкова школа і кілька навчальних закладів для старших учнів.

Викладачі й учні – загалом близько 300 осіб – закрилися у класах, на місце виїхали серйозно озброєні правоохоронці з кількома собаками.

Після першої години пошуків поліція дозволила учням і студентам виходити з приміщень у тих секціях, які обстежили, а з 15 години оголосили, що небезпеки немає і тривога була хибною.

Як відомо, протягом 2023 року у мусульманському світі зросла неприязнь до Швеції після серії акцій з публічним спаленням Корану, які розпочав скандальний дансько-шведський активіст, а згодом підхопили інші особи та організації.

На цьому тлі ще до ескалації на Близькому Сході Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.

Нещодавно в країні заборонили брати будь-які сумки на великі публічні події, як матчі й концерти, з міркувань безпеки.

Під час останнього ісламістського теракту у Брюсселі загинули двоє шведських вболівальників, вважають, що нападник умисно обрав їх ціллю.