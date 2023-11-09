В Швеции полиция совершила масштабный рейд в школу из-за тревоги, которая оказалась ложной

В шведском городе Вестерос возле Стокгольма значительные силы полиции полдня обыскивали школу из-за ложного сообщения о якобы вооруженном злоумышленнике.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Около 12:30 полиция получила сообщение о том, что в один из учебных комплексов в Вестеросе якобы зашел вооруженный человек. В этом здании расположены частная начальная школа и несколько учебных заведений для старших учеников.

Преподаватели и ученики – всего около 300 человек – закрылись в классах, на место выехали серьезно вооруженные правоохранители с несколькими собаками.

После первого часа поисков полиция разрешила ученикам и студентам выходить из помещений в тех секциях, которые обследовали, а в 15 часов объявили, что опасности нет и тревога была ложной.

Как известно, в течение 2023 года в мусульманском мире возросла неприязнь к Швеции после серии акций с публичным сожжением Корана, которые начал скандальный датско-шведский активист, а затем подхватили другие лица и организации.

На этом фоне еще до эскалации на Ближнем Востоке Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.

Недавно в стране запретили брать любые сумки на крупные публичные события, как матчи и концерты, из соображений безопасности.

Во время последнего исламистского теракта в Брюсселе погибли двое шведских болельщиков, считают, что нападающий умышленно выбрал их целью.