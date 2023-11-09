Корупційний скандал, що коштував посади премʼєру Португалії

Чинний голова уряду Португалії Антоніу Кошта, який обіймає цю посаду з 2015 року та був прикладом для європейських лівих, був змушений піти у відставку.

Вперше в історії Португалії прем'єр йде у відставку через кримінальне розслідування.

Найочікуваніший сценарій наступних днів — оголошення дострокових парламентських виборів, які можуть призвести до зміни влади у Португалії.

Про те, хто може прийти на зміну Кошті і що це може означати для України – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Обшук у прем'єра: які наслідки матиме "корупційна" відставка голови уряду Португалії.

Вісім років прем’єрства Антоніу Кошти — саме по собі досягнення як для країни з нестабільними політичними коаліціями й хронічними проблемами в економіці.

Соціаліст Кошта став своєрідним символом для лівих у Європі, прикладом історії їхнього успіху в жорстких умовах єврозони та фіскальних правил ЄС.

Антоніу Кошта здобув непогану репутацію і серед європейських колег. Канцлер Німеччини Олаф Шольц ставив за приклад його "демократичне лідерство" після перемоги соціалістів на виборах 2022 року.

У Брюсселі навіть неформально обговорювали Кошту як ймовірного кандидата на посаду голови Європейської ради.

Але днями ситуація докорінно змінилась.

Прем’єр виявився втягнутим у корупційний скандал.

Португалія має найбільші в Європі запаси літію, який використовується в електромобілях і для живлення електронних приладів — а отже, надважливого для "зеленого" переходу, якого так прагне ЄС.

Роль Португалії тут зростає ще й тому, що для Євросоюзу вона є альтернативою Китаю, іншого важливого гравця на ринку літію.

Уряд Кошти цим скористався. У 2019 році його Управління з охорони довкілля (АРА) надало право на видобування літію у муніципалітеті ***Монталегре компанії Lusorecursos, яка змінила назву за три дні до укладання угоди.

Проти розробки покладів у Монталерге та ще одному муніципалітеті — Ботікаш — активно виступали екологічні групи й частина місцевого населення, заперечення яких в АРА відкинули.

За даними слідства, Антоніу Кошта міг мати безпосередній вплив на процес надання концесії та розблокування відповідних процедур. Щодо нього ініціювали окреме незалежне розслідування у Верховному суді Португалії, який має право притягати до відповідальності високопосадовців.

Крім того, поліція обшукала офіційну резиденцію прем’єра, палац Сан-Бенту, й затримала керівника його кабінету Віктора Ескарію та близького до прем’єра бізнесмена Діого Ласерду Мачадо.

"Антоніу Кошта увійшов у політичну історію Португалії як перший чинний голова влади, причетний до кримінальної справи", — написала популярна португальська газета Publico.

Того ж дня Кошта у зверненні до ЗМІ висловив здивування, що його ім’я фігурує в кримінальному провадженні, й заперечив, що вчиняв будь-які незаконні дії.

"Але я вважаю, що гідність посади прем’єр-міністра не є сумісною з будь-якою підозрою щодо власної доброчесності, належного ведення справ і ще менше — з фактичною підозрою у вчиненні кримінальної дії.

Тож за таких обставин я подав у відставку", — додав він.

Ключова роль у тому, що буде далі, належить президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі. Він має досить широкі повноваження в питанні призначення нового прем’єр-міністра.

Якими є можливі варіанти подальших дій? Їх всього чотири.

Але, найбільш імовірний, як вважається, – оголошення дострокових виборів до парламенту.

Хай там як, дострокові вибори з великою ймовірністю покладуть край монобільшості в парламенті Португалії. А з нею — і можливості легшого ухвалення законів, необхідних для подальшого отримання коштів ЄС на економічне відновлення й ту ж таки фінансову стабільність.

Чи несе політична турбулентність у Португалії загрози для України? На щастя, ні.

Детально про ситуацію у Португалії – в матеріалі Олега Павлюка Обшук у прем'єра: які наслідки матиме "корупційна" відставка голови уряду Португалії.