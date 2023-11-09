Коррупционный скандал, который стоил должности премьеру Португалии

Действующий глава правительства Португалии Антониу Кошта, который занимает эту должность с 2015 года и был примером для европейских левых, был вынужден уйти в отставку.

Впервые в истории Португалии премьер уходит в отставку из-за уголовного расследования.

Самый ожидаемый сценарий следующих дней – объявление досрочных парламентских выборов, которые могут привести к смене власти в Португалии.

О том, кто может прийти на смену Кошты и что это может означать для Украины – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Обыск у премьера: какие последствия будет иметь "коррупционная" отставка главы правительства Португалии.

Восемь лет премьерства Антониу Кошты – само по себе достижение как для страны с нестабильными политическими коалициями и хроническими проблемами в экономике.

Социалист Кошта стал своеобразным символом для левых в Европе, примером истории их успеха в жестких условиях еврозоны и фискальных правил ЕС.

Антониу Кошта получил неплохую репутацию и среди европейских коллег. Канцлер Германии Олаф Шольц ставил в пример его "демократическое лидерство" после победы социалистов на выборах 2022 года.

В Брюсселе даже неформально обсуждали Кошту как вероятного кандидата на должность председателя Европейского совета.

Но на днях ситуация в корне изменилась.

Премьер оказался втянутым в коррупционный скандал.

Португалия имеет крупнейшие в Европе запасы лития, который используется в электромобилях и для питания электронных приборов – а значит, сверхважного для "зеленого" перехода, к которому так стремится ЕС.

Роль Португалии здесь возрастает еще и потому, что для Евросоюза она является альтернативой Китаю, другого важного игрока на рынке лития.

Правительство Кошты этим воспользовалось. В 2019 году его Управление по охране окружающей среды (АРА) предоставило право на добычу лития в муниципалитете ***Монталегре компании Lusorecursos, которая изменила название за три дня до заключения сделки.

Против разработки залежей в Монталерге и еще одном муниципалитете – Ботикаш – активно выступали экологические группы и часть местного населения, возражения которых в АРА отвергли.

По данным следствия, Антониу Кошта мог иметь непосредственное влияние на процесс предоставления концессии и разблокирования соответствующих процедур. В отношении него инициировали отдельное независимое расследование в Верховном суде Португалии, который имеет право привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников.

Кроме того, полиция обыскала официальную резиденцию премьера, дворец Сан-Бенту, и задержала руководителя его кабинета Виктора Эскарию и близкого к премьеру бизнесмена Диого Ласерду Мачадо.

"Антониу Кошта вошел в политическую историю Португалии как первый действующий глава власти, причастный к уголовному делу", – написала популярная португальская газета Publico.

В тот же день Кошта в обращении к СМИ выразил удивление, что его имя фигурирует в уголовном производстве, и отрицал, что совершал какие-либо незаконные действия.

"Но я считаю, что достоинство должности премьер-министра не совместимо с любым подозрением относительно собственной добропорядочности, надлежащего ведения дел и тем более – с фактическим подозрением в совершении уголовного действия.

Поэтому при таких обстоятельствах я подал в отставку", – добавил он.

Ключевая роль в том, что будет дальше, принадлежит президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузи. Он имеет достаточно широкие полномочия в вопросе назначения нового премьер-министра.

Каковы возможные варианты дальнейших действий? Их всего четыре.

Но, наиболее вероятный, как считается, – объявление досрочных выборов в парламент.

Как бы там ни было, досрочные выборы с большой вероятностью положат конец монобольшинству в парламенте Португалии. А с ним – и возможности более легкого принятия законов, необходимых для дальнейшего получения средств ЕС на экономическое восстановление и ту же финансовую стабильность.

Несет ли политическая турбулентность в Португалии угрозы для Украины? К счастью, нет.

Подробно о ситуации в Португалии – в материале Олега Павлюка Обыск у премьера: какие последствия будет иметь "коррупционная" отставка главы правительства Португалии.