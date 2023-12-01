Венгрия против чешской инициативы ограничить передвижение дипломатов РФ в ЕС

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто высказался против предложения Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью российскому изданию "Известия".

Сийярто считает, что такая мера противоречит принципам дипломатии и не является разумной.

"Эта инициатива совершенно точно идет вразрез с нашими принципами, при всем моем уважении к моему чешскому коллеге (министру иностранных дел Яну Липавскому. – Ред.). У меня с ним хорошие отношения. Но я не считаю, что это будет разумным", – сказал он, отвечая на вопрос, поддержит ли Будапешт ограничение передвижения дипломатов РФ.

Сийярто отметил, что роль дипломатии заключается в том, чтобы говорить друг с другом, даже если есть разногласия. Он добавил, что Венгрия принципиально не поддерживает меры, которые могут ограничить дипломатическую деятельность.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил информационному агентству ČTK сообщение газеты Financial Times о том, что страна внесла на обсуждение Евросоюза предложение ограничить передвижение российских дипломатов по странам ЕС, которые присоединились к Шенгенскому соглашению.

Напомним, топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией 15 ноября представили государствам-членам предложение по 12-му пакету санкций против России.

Ранее СМИ сообщали, что Вена превратилась в "шпионскую столицу" Европы из-за особенностей местного законодательства и большого штата тамошнего посольства РФ.

По данным расследования Радио Свобода, на важных должностях в руководящих органах ОБСЕ работают несколько человек, тесно связанных с российской верхушкой.