У Берліні близько 100 біженців влаштували масову бійку

На території колишнього аеропорту Тегель в центрі для біженців в столиці Німеччини Берліні близько 100 його мешканців влаштували масову бійку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild з посиланням на поліцію.

За даними поліції, вони напали один на одного рано вранці в понеділок, і загалом в бійці брали участь сирійці та турки.

Neue Aufnahmen von den Angriffen im Ankunftszentrum in Berlin Tegel. Kurdische Geflüchtete berichten von rassistisch motivierter Gewalt durch arabischstämmige Bewohner am Sonntag. Dabei sollen islamistische Parolen wie „ungläubige Kurden“ & „Allahu Akbar“ gerufen worden sein pic.twitter.com/YaLDpPrStj November 29, 2023

Зазначають, що у неділю ввечері відбулися перші словесні сутички між турецькими курдами та сирійцями, коли подавали вечерю. Пізніше тієї ж ночі бійки стали більш масовими, через що на місце прибула поліція.

Повідомляють, що ситуація загострилася близько 4 ранку, коли 100 чоловіків напали один на одного, і в хід пішли ножі. Поліція развела порушників та висунула їм звинувачення в порушенні громадського порядку при обтяжуючих обставинах та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Конфлікти на цьому не закінчились, адже вже у вівторок в центрі для біженців у Берліні 19-річний хлопець отримав поранення від 36-річного чоловіка, тоді як в сутичці брали участь 300 осіб.

Раніше повідомляли, що у Німеччині значно скоротився рівень нелегальної міграції після впровадження розширеного стаціонарного прикордонного контролю.

Нагадаємо, у Німеччині заявляли, що задоволені результатами впровадження прикордонного контролю із сусідніми державами для запобігання нелегальній міграції.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

А керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.