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У Берліні близько 100 біженців влаштували масову бійку

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П'ятниця, 1 грудня 2023, 20:33

На території колишнього аеропорту Тегель в центрі для біженців в столиці Німеччини Берліні близько 100 його мешканців влаштували масову бійку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild з посиланням на поліцію.

За даними поліції, вони напали один на одного рано вранці в понеділок, і загалом в бійці брали участь сирійці та турки.

Зазначають, що у неділю ввечері відбулися перші словесні сутички між турецькими курдами та сирійцями, коли подавали вечерю. Пізніше тієї ж ночі бійки стали більш масовими, через що на місце прибула поліція.

Повідомляють, що ситуація загострилася близько 4 ранку, коли 100 чоловіків напали один на одного, і в хід пішли ножі. Поліція развела порушників та висунула їм звинувачення в порушенні громадського порядку при обтяжуючих обставинах та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Конфлікти на цьому не закінчились, адже вже у вівторок в центрі для біженців у Берліні 19-річний хлопець отримав поранення від 36-річного чоловіка, тоді як в сутичці брали участь 300 осіб.

Раніше повідомляли, що у Німеччині значно скоротився рівень нелегальної міграції після впровадження розширеного стаціонарного прикордонного контролю.

Нагадаємо, у Німеччині заявляли, що задоволені результатами впровадження прикордонного контролю із сусідніми державами для запобігання нелегальній міграції.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

А керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.

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