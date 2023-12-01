В Берлине около 100 беженцев устроили массовую драку

На территории бывшего аэропорта Тегель в центре для беженцев в столице Германии Берлине около 100 его жителей устроили массовую драку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

По данным полиции, они напали друг на друга рано утром в понедельник, и в целом в драке участвовали сирийцы и турки.

Neue Aufnahmen von den Angriffen im Ankunftszentrum in Berlin Tegel. Kurdische Geflüchtete berichten von rassistisch motivierter Gewalt durch arabischstämmige Bewohner am Sonntag. Dabei sollen islamistische Parolen wie „ungläubige Kurden“ & „Allahu Akbar“ gerufen worden sein pic.twitter.com/YaLDpPrStj November 29, 2023

Отмечается, что в воскресенье вечером произошли первые словесные столкновения между турецкими курдами и сирийцами, когда подавали ужин. Позже той же ночью драки стали более массовыми, из-за чего на место прибыла полиция.

Сообщают, что ситуация обострилась около 4 утра, когда 100 мужчин напали друг на друга, и в ход пошли ножи. Полиция развела нарушителей и предъявила им обвинения в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах и нанесении тяжких телесных повреждений.

Конфликты на этом не закончились, ведь уже во вторник в центре для беженцев в Берлине 19-летний парень получил ранения от 36-летнего мужчины, тогда как в схватке участвовали 300 человек.

Ранее сообщалось, что в Германии значительно сократился уровень нелегальной миграции после внедрения расширенного стационарного пограничного контроля.

Напомним, в Германии ранее заявляли, что довольны результатами внедрения пограничного контроля с соседними государствами для предотвращения нелегальной миграции.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.