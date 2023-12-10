Адміністрація Байдена схвалила продаж танкових снарядів Ізраїлю в обхід Конгресу

Адміністрація Байдена використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж близько 14 тисяч танкових снарядів Ізраїлю без розгляду в Конгресі.

Про це заявив Пентагон в суботу, пише "Європейська правда" з посилання на агентство Reuters.

У п'ятницю Державний департамент США використав надзвичайні повноваження, передбачені Законом про контроль за експортом озброєнь, для негайної доставки танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів США до Ізраїлю, йдеться в заяві Пентагону.

Закупівля буде здійснена в обхід контролю Конгресу, який зазвичай є обов'язковою вимогою для закордонних військових продажів. Це рідкісний випадок, коли адміністрація бачить нагальну потребу в постачанні зброї, не чекаючи на схвалення законодавців.

Ці снаряди є частиною більшої угоди, про яку вперше повідомило агентство Reuters у п'ятницю, і яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес США. Більший пакет вартістю понад 500 мільйонів доларів включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків "Меркава".

Правозахисники висловили занепокоєння з приводу цього продажу, заявивши, що він не узгоджується із зусиллями Вашингтона, спрямованими на те, щоб чинити тиск на Ізраїль з метою мінімізації жертв серед цивільного населення.

Представник Державного департаменту заявив у суботу, що Вашингтон продовжує чітко заявляти ізраїльському уряду, що він повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права і вживати всіх можливих заходів, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

За словами представника Пентагону, запропонований продаж демонструє прихильність США до безпеки Ізраїлю і зміцнить обороноздатність Ізраїлю.

Державний секретар США Ентоні Блінкен визначив і надав детальне обґрунтування Конгресу, що танкові снаряди повинні бути негайно надані Ізраїлю в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, йдеться в заяві Пентагону.

Нагадаємо, США 8 грудня наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в зоні палестино-ізраїльського конфлікту з гуманітарних міркувань.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 рок