Администрация Байдена одобрила продажу танковых снарядов Израилю в обход Конгресса

Администрация Байдена использовала чрезвычайные полномочия, чтобы разрешить продажу около 14 тысяч танковых снарядов Израилю без рассмотрения в Конгрессе.

Об этом заявил Пентагон в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В пятницу Государственный департамент США использовал чрезвычайные полномочия, предусмотренные Законом о контроле за экспортом вооружений, для немедленной доставки танковых снарядов стоимостью 106,5 млн долларов США в Израиль, говорится в заявлении Пентагона.

Закупка будет осуществлена в обход контроля Конгресса, который обычно является обязательным требованием для зарубежных военных продаж. Это редкий случай, когда администрация видит насущную потребность в поставках оружия, не дожидаясь одобрения законодателей.

Эти снаряды являются частью более крупной сделки, о которой впервые сообщило агентство Reuters в пятницу, и которую администрация Байдена просит одобрить Конгресс США. Больший пакет стоимостью более 500 миллионов долларов включает 45 тысяч снарядов для израильских танков "Меркава".

Правозащитники выразили обеспокоенность по поводу этой продажи, заявив, что она не согласуется с усилиями Вашингтона, направленными на то, чтобы оказать давление на Израиль с целью минимизации жертв среди гражданского населения.

Представитель Государственного департамента заявил в субботу, что Вашингтон продолжает четко заявлять израильскому правительству, что оно должно соблюдать международное гуманитарное право и принимать все возможные меры, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

По словам представителя Пентагона, предложенная продажа демонстрирует приверженность США безопасности Израиля и укрепит обороноспособность Израиля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен определил и предоставил детальное обоснование Конгрессу, что танковые снаряды должны быть немедленно предоставлены Израилю в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, говорится в заявлении Пентагона.

Напомним, США 8 декабря наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта по гуманитарным соображениям.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года.