Кулеба вірить, що ЄС все ж погодить фінансову підтримку для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країни ЄС все ж погодять рішення щодо фінансової підтримки України на грудневому саміті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві.

Дмитро Кулеба зауважив, що саміт лідерів ЄС 14-15 грудня буде "непростим", оскільки на цю зустріч випала одразу серія важливих питань, пов’язаних з Україною – відкриття переговорів про членство, схвалення 12-го пакету санкцій проти Росії, багаторічний європейський інструмент фінансування для України на 50 млрд євро, рішення про використання російських заморожених активів, а також низка питань щодо інших країн та функціонування Євросоюзу.

"Засідання буде непросте. Але у нас є підстави вважати, що зрештою рішення, які потрібні для забезпечення макрофінансової підтримки України, будуть ухвалені, і макрофінансова стабільність в країні збережеться", – сказав міністр закордонних справ.

Як відомо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступає проти схвалення фінансової підтримки для України на 50 мільярдів євро та проти відкриття переговорів про її вступ до ЄС.

Окрім цього, рішення залежить від результату дискусії щодо всього середньострокового бюджету ЄС. За інформацією ЗМІ, у цьому питанні є розбіжності.

Єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган казав, що якщо Орбан і, можливо, новий прем’єр Словаччини перешкодять досягненню згоди щодо пакета для України, Євросоюз розгляне "план Б".