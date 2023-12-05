Кулеба впевнений, що "абсолютна більшість" у ЄС – за переговори про вступ з Україною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що більшість членів Європейського Союзу підтримують початок переговорів із Україною про вступ, а для подолання спротиву Угорщини "треб багато працювати".

Про це він заявив на пресконференції з головою МЗС Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, однією з головних тем його зустрічі з нідерландською колегою була підготовка до засідання Європейської ради 14-15 грудня, на якому очікується ухвалення "історичного рішення про початок переговорів з Україною".

"Ви всі перебуваєте в інформаційному просторі й бачите напругу, яку створює Угорщина довкола цього питання. Головне – українці мають зрозуміти, що над кожним результатом треба багато працювати; ніщо не дається просто так", – підкреслив він.

Міністр додав, що в Європейському Союзі є "абсолютна більшість", яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною.

"І сьогодні я отримав запевнення, що Нідерланди будуть підтримувати так само це рішення і будуть активно лобіювати його ухвалення під час засідання Європейської ради. І ми вдячні за це", – підсумував він.

Угорщина виступає проти початку переговорів про вступ України до ЄС після того, як Європейська комісія дала на це "зелене світло" у листопаді.

Угорський прем'єр Віктор Орбан напередодні закликав голову Європейської ради Шарля Мішеля зняти переговори з Україною про вступ до ЄС з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради.

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