Парламент Финляндии отклонил петицию о закрытии консульства РФ на Аландских островах

Вице-спикер финского парламента Паула Рисикко в понедельник объявила, что депутаты не будут рассматривать петицию граждан о закрытии консульства России в городе Мариехамн на Аландских островах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как пояснила вице-председатель парламента Финляндии, консульство в Мариехамне связано с финско-российским государственным договором. Его принятие или денонсация не является парламентским вопросом, а следовательно не подпадает под действие гражданской инициативы.

Согласно конституции Финляндии, гражданская инициатива (петиция) может касаться только законодательных вопросов и должна содержать законопроект или предложение по его разработке.

Ранее об отказе закрывать российское консульство в Мариехамне объявили в финском правительстве.

Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО. Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В самом Мариехамне регулярно проводят акции под российским консульством против ее войны в Украине.

Аландские острова – архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии, населенная финскими шведами, имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус.