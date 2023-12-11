Після Кулеби з головою МЗС Угорщини поговорила віцепрем’єрка

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в понеділок поговорила з головою угорського МЗС Петером Сійярто.

Про це Стефанішина написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами віцепрем’єрки, під час "важливого обміну думками" із Сійярто вони детально обговорили "кроки реформ, які Україна зробила в межах семи рекомендацій" Єврокомісії з особливим акцентом на захист прав національних меншин.

"У п'ятницю український парламент проголосував за важливі зміни до галузевого законодавства, розроблені в процесі широкого інклюзивного діалогу. Домовилися працювати разом з угорською стороною для забезпечення його належної імплементації", – додала вона.

Стефанішина також висловила сподівання, що "на днях" зустрінеться із Сійярто в Києві.

Сам голова угорського МЗС коротко прозвітував про зустріч у Facebook, фактично повторивши ту ж позицію, що й після попередньої розмови з Дмитром Кулебою.

"Існує багато шляхів для посилення співпраці між Європейським Союзом та Україною, але спільнота не готова розпочати переговори про вступ сьогодні. Такою є реальність", – вважає він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.

Паралельно напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня активізувались контакти між Києвом і Будапештом.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром у неділю на інавгурації президента Аргентини, а міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба й Петер Сійярто провели першу особисту зустріч з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.