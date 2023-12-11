После Кулебы с главой МИД Венгрии поговорила вице-премьер-министр

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в понедельник поговорила с главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Об этом Стефанишина написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам вице-премьера, во время "важного обмена мнениями" с Сийярто они подробно обсудили "шаги реформ, которые Украина сделала в рамках семи рекомендаций" Еврокомиссии с особым акцентом на защиту прав национальных меньшинств.

"В пятницу украинский парламент проголосовал за важные изменения в отраслевое законодательство, разработанные в процессе широкого инклюзивного диалога. Договорились работать вместе с венгерской стороной для обеспечения его надлежащей имплементации", – добавила она.

Стефанишина также выразила надежду, что "на днях" встретится с Сийярто в Киеве.

Сам глава венгерского МИД коротко отчитался о встрече в Facebook, фактически повторив ту же позицию, что и после предыдущего разговора с Дмитрием Кулебой.

"Существует много путей для усиления сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной, но сообщество не готово начать переговоры о вступлении сегодня. Такова реальность", – считает он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.

Параллельно накануне заседания Европейского совета 14-15 декабря активизировались контакты между Киевом и Будапештом.

Среди прочего, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером в воскресенье на инаугурации президента Аргентины, а министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели первую личную встречу с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

На прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.