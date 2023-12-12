У Швейцарії затримали ймовірного стрільця, що вбив двох людей

Швейцарські правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають особою, що відкрила вогонь і смертельно поранила двох людей у місті Сьйон.

Про це повідомляє SwissInfo, пише "Європейська правда".

Після ранкової стрілянини в місті Сьйон, що у кантоні Вале, поліція розпочала пошуки нападника і затримала 36-річного чоловіка близько 16 години у районі Сен-Леонард.

Прокуратура почала розслідування за фактом вбивства і замаху на вбивство.

Також стало відомо, що люди, які постраждали від пострілів нападника в кількох різних місцях у Сьйоні – мешканці кантону Вале. Загинули 34-річна жінка і 41-річний чоловік, поранення отримала 49-річна жінка.

Можливі мотиви стрільця поки невідомі.

Раніше у Брюсселі сталася стрілянина на центральній вулиці, внаслідок якої четверо осіб отримали поранення.