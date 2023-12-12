В Швейцарии задержали предполагаемого стрелка, убившего двух человек

Швейцарские правоохранители задержали мужчину, которого считают лицом, открывшим огонь и смертельно ранившим двух человек в городе Сьон 11 декабря.

Об этом сообщает SwissInfo, пишет "Европейская правда".

После стрельбы в городе Сьон, что в кантоне Вале, полиция в понедельник начала поиски нападающего и задержала 36-летнего мужчину около 16 часов в районе Сен-Леонард.

Прокуратура начала расследование по факту убийства и покушения на убийство.

Также стало известно, что люди, которые пострадали от выстрелов нападающего в нескольких разных местах в Сьоне – жители кантона Вале. Погибли 34-летняя женщина и 41-летний мужчина, ранения получила 49-летняя женщина.

Возможные мотивы стрелка пока неизвестны.

Ранее в Брюсселе произошла стрельба на центральной улице, в результате которой четыре человека получили ранения.