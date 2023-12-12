Литовський депутат: Домовлятися з Орбаном має ЄС, а не Україна
Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс вважає, що переконувати Орбана підтримати рішення Євросоюзу щодо України має передусім ЄС, тому що він має більше інструментів впливу на угорського прем’єра.
Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".
Ауштрявічюс назвав уряд Орбана "найбільшим головним болем" для Євросоюзу.
"Це ганебна ситуація для нас. Бо поки ми розповідаємо світові про найвищі європейські стандарти, одна з країн ЄС втілює все найгірше, що може бути у нашій родині. І Євросоюз має з цим розібратися, бо ми маємо більше можливостей переконати Орбана, ніж Україна. А те, що робить Угорщина зараз, є абсолютно неприємним і болючим", – заявив Ауштрявічюс.
Депутат зауважив, що ЄС вимушений миритися з такою угорською владою, якою вона є, тому що її обрали громадяни Угорщини.
"ЄС може вимагати проведення вільних і чесних виборів тощо. Але рішення про уряд ухвалюють угорські громадяни та національні партії.
Повірте, було б найбільшою помилкою, якби Брюссель сказав угорським виборцям: "Голосуйте не за цих, а за ось цих". Це була би катастрофа", – зазначив він.
Ауштрявічюс додав, що при цьому Євросоюз має фінансові важелі впливу на Будапешт і фактично вже застосовує їх.
"Угорщина вже не отримала 13 мільярдів євро з європейських фондів лише за два роки. Чи потрібні уряду Орбана ці 13 мільярдів? Звісно! Економіку Угорщини лихоманить – висока інфляція, високе безробіття. І у мене питання: то в чому ж переваги від цих "особливих відносин Орбана з Росією", якщо, наприклад, бензин в Угорщині чи не найдорожчий в Євросоюзі?", – запитує він.
Ауштрявічюс також пояснив, чому 2028 рік можна вважати найоптимістичнішим терміном вступу України у ЄС.
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