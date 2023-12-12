Через падіння ліфта на будмайданчику в Швеції загинули п'ятеро осіб

П'ятеро людей загинули внаслідок аварії ліфта в понеділок на будівельному майданчику в передмісті Стокгольма.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомила шведська прокуратура, інформує Reuters.

У відомстві зазначили, що робота з ідентифікації всіх загиблих все ще триває, як і технічне розслідування на місці події.

"Попередня кваліфікація – це злочин на робочому місці, зокрема спричинення смерті іншій людині", – йдеться в заяві прокуратури.

Раніше повідомляли, що тимчасовий ліфт впав на землю на будівельному майданчику в Стокгольмі в понеділок, серйозно травмувавши кількох людей.

Будівельний ліфт впав з висоти 20 метрів з чотирма або п'ятьма людьми всередині в районі Сундбюберг на півночі міста, повідомив Курт Йонссон, речник рятувальної служби.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Гамбурзі під час роботи на ліфтовій шахті на великому будівельному майданчику загинули 5 робітників.

А наприкінці літа в Італії потяг уночі опинився на колії, де велися ремонтні роботи, та збив п’ятьох працівників бригади.