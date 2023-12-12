Из-за падения лифта на стройплощадке в Швеции погибли пять человек
Пять человек погибли в результате аварии лифта в понедельник на строительной площадке в пригороде Стокгольма.
Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщила шведская прокуратура, информирует Reuters.
В ведомстве отметили, что работа по идентификации всех погибших все еще продолжается, как и техническое расследование на месте происшествия.
"Предварительная квалификация – это преступление на рабочем месте, в частности причинение смерти другому человеку", – говорится в заявлении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что временный лифт упал на землю на строительной площадке в Стокгольме в понедельник, серьезно травмировав нескольких человек.
Строительный лифт упал с высоты 20 метров с четырьмя или пятью людьми внутри в районе Сундбюберг на севере города, сообщил Курт Йонссон, представитель спасательной службы.
Напомним, в конце октября в Гамбурге во время работы на лифтовой шахте на большой строительной площадке погибли пять рабочих.
А в конце лета в Италии поезд ночью оказался на пути, где велись ремонтные работы, и сбил пятерых работников бригады.