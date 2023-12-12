Росія закриє консульство Румунії в Ростові

Російський уряд у понеділок, 11 грудня, прийняв пропозицію МЗС Росії анулювати дозвіл на відкриття Румунією консульства в Ростові-на-Дону.

Це випливає з розпорядження прем’єр-міністра РФ, на яке посилається "Європейська правда".

Згідно з документом, уряд РФ прийняв пропозицію уряду про денонсацію угоди між урядами Росії та Румунії про відкриття генерального консульства Румунії в Ростові-на-Дону від 22 вересня 2005 року, укладену у формі обміну нотами.

Причини такого кроку не вказують, але, як відомо, в липні Москва пообіцяла Бухаресту відповісти на вислання 40 росіян, які під дипломатичним прикриттям займались шпигунською діяльністю.

Відносини між Румунією і Росією значно охололи після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

У липні Москва вирішила закрити консульство Польщі в російському місті Смоленськ.