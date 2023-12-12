Россия закроет консульство Румынии в Ростове

Российское правительство в понедельник, 11 декабря, приняло предложение МИД России аннулировать разрешение на открытие Румынией консульства в Ростове-на-Дону.

Это следует из распоряжения премьер-министра РФ, на которое ссылается "Европейская правда".

Согласно документу, правительство РФ приняло предложение правительства о денонсации соглашения между правительствами России и Румынии об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону от 22 сентября 2005 года, заключенного в форме обмена нотами.

Причины такого шага не указываются, но, как известно, в июле Москва пообещала Бухаресту ответить на высылку 40 россиян, которые под дипломатическим прикрытием занимались шпионской деятельностью.

Отношения между Румынией и Россией значительно охладели после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В июле Москва решила закрыть консульство Польши в российском городе Смоленск.