В Албанії опозиція намагається заблокувати міграційну угоду з Італією

В Албанії опозиційні сили звернулися до Конституційного суду щодо законопроєкту про спірну угоду з італійським урядом, яка передбачає розміщення у балканській країні мігрантів, які прибувають до Італії морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Обговорення і голосування за проєкт закону в албанському парламенті заплановані на 21 грудня.

У листі до Конституційного суду опозиція заявила, що вимагає від парламенту призупинити ратифікацію угоди, стверджуючи, що вона суперечить конституції та міжнародному праву.

У листі йдеться, що ізоляція мігрантів у таборах в Албанії позбавляє їх "будь-яких прав, передбачених Конституцією Албанії для фізичних осіб".

Глава уряду Албанії Еді Рама розглядає угоду як жест подяки Італії, яка в 1991 році прийняла тисячі албанців, що рятувалися від злиднів після падіння комуністичного режиму.

Італія взяла на себе зобов'язання оплатити будівництво двох центрів, які зможуть одночасно утримувати до 3 тисяч мігрантів.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що вони почнуть функціонувати наступної весни.

Албанія забезпечить зовнішню безпеку двох центрів, які перебуватимуть під італійською юрисдикцією.

Європейська комісія запросила більше подробиць щодо угоди, яку розкритикували правозахисні організації та інші групи. Ліві опозиційні партії Італії також протестують проти угоди.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що ця угода не порушує законодавство Європейського Союзу.

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні вже посилив умови ув'язнення для контрабандистів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.