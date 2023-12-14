У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат

Опозиційний турецький депутат Хасан Бітмез помер через два дні після того, як отримав серцевий напад та втратив свідомість в парламенті, коли закінчував промову з критикою політики уряду щодо Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

54-річний член парламенту від ісламістської партії Saadet пережив серцевий напад і впав на підлогу після того, як стояв на трибуні перед парламентом у вівторок.

Reuters

Reuters

Він критикував керівну партію президента Реджепа Таїпа Ердогана (ПСР) за те, що Туреччина продовжує торгівлю з Ізраїлем попри війну в Газі та різку критику урядом військових бомбардувань сектору.

"Ви дозволяєте кораблям ходити до Ізраїлю та безсоромно називаєте це торгівлею... Ви – спільники Ізраїлю", – сказав Бітмез у своїй промові після того, як розмістив на трибуні банер з написом: "Вбивця Ізраїль; колабораціоніст ПСР".

Закінчивши промову, депутат раптово впав спиною на підлогу, а інші депутати поспішили зі своїх місць, щоб йому допомогти.

Бітмез помер у міській лікарні Анкари, повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока. За його словами, ангіографія показала, що дві головні вени в його серці були повністю заблоковані.

Раніше Ердоган різко розкритикував США за те, що вони скористалися правом вето в Раді Безпеки ООН, щоб відхилити вимогу про припинення вогню в секторі Газа.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території.

Варто зазначити, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган регулярно критикує Ізраїль за бойові дії в секторі Гази.

Наприкінці листопада ЗМІ повідомляли, що США вимагатимуть від Туреччини дотримання американських санкцій проти низки російських компаній та фінансової діяльності ХАМАС.