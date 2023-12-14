В Турции после сердечного приступа в парламенте умер депутат

Оппозиционный турецкий депутат Хасан Битмез умер через два дня после того, как у него случился сердечный приступ и он потерял сознание в парламенте, когда заканчивал речь с критикой политики правительства в отношении Израиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

54-летний член парламента от исламистской партии Saadet пережил сердечный приступ и упал на пол, когда стоял на трибуне перед парламентом во вторник.

Reuters

Reuters

Он критиковал правящую партию президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ПСР) за то, что Турция продолжает торговлю с Израилем несмотря на войну в Газе.

"Вы позволяете кораблям ходить в Израиль и бесстыдно называете это торговлей... Вы – сообщники Израиля", – сказал Битмез в своей речи после того, как разместил на трибуне баннер с надписью: "Убийца Израиль; коллаборационист ПСР".

Закончив речь, депутат внезапно упал на спину, а другие депутаты поспешили со своих мест, чтобы ему помочь.

Битмез умер в городской больнице Анкары, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. По его словам, ангиография показала, что две главные вены в его сердце были полностью заблокированы.

Ранее Эрдоган резко раскритиковал США за то, что они воспользовались правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы отклонить требование о прекращении огня в секторе Газа.

Перед этим СМИ сообщили, что Турция предостерегла разведку Израиля не пытаться убивать членов террористической группировки ХАМАС на ее территории.

Стоит отметить, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган регулярно критикует Израиль за боевые действия в секторе Газа.

В конце ноября СМИ сообщали, что США будут требовать от Турции соблюдения американских санкций против ряда российских компаний и финансовой деятельности ХАМАС.